Государственная дума приняла во втором чтении поправки в закон «О потребительском кредите (займе)»: предлагается запретить кредитору проставлять в заранее напечатанной форме за заемщика согласие с условиями кредитования, без его собственноручной подписи. Сообщение об этом опубликовано на сайте нижней палаты российского парламента.

«В последние годы в банковской практике участились случаи оформления шаблонных кредитных договоров, где под предлогом удобства из договора исключаются существенные условия кредитования, в том числе и стоимость дополнительных услуг, с которыми клиенту рекомендуют ознакомиться на сайте банка. В результате после заключения таким безальтернативным способом сделок клиенты банков заваливают Роспотребнадзор жалобами и требованиями расторгнуть договоры в части навязанных услуг», — отмечала ранее один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.



Депутаты предлагают прописать непосредственно в законе запрет для кредитных организаций проставлять за заемщика отметки о его согласии на получение дополнительных услуг.