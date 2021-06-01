Минцифры может ввести ограничение на установку нероссийских базовых станций LTE на сетях связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

«Но сейчас наш главный вопрос — как нам аккуратно стимулировать спрос [на российскую микроэлектронику]? И здесь мы рассматриваем две истории. Понятно, что мы в каких-то сегментах будем вводить ограничения, например, 5G базовые станции — мы уже все вместе приняли решение, что будут российские. Сейчас мы рассматриваем для себя, что LTE базовые станции тоже будут российские, и мы рассматриваем возможность <…> ввести такие ограничения, когда операторы на сеть смогут поставить только базовые станции российского производства, это очень серьезная вещь», — сказал он.