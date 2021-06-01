Госдума поддержала законопроект о личных фондах для управления имуществом. Согласно документу, принятому в первом чтении, у российских граждан появится право создавать личный «прижизненный» фонд, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предлагается предусмотреть в российской юрисдикции право граждан создавать личные фонды для управления имуществом при своей жизни («прижизненный» фонд). Такой фонд, продолжающий свою деятельность после смерти гражданина-учредителя, становится наследственным. Таким образом, наследственный фонд будет являться разновидностью личного фонда.

В этой связи в Гражданский кодекс предлагается ввести понятие «личный фонд». Таковым будет признаваться унитарная некоммерческая организация, созданная либо при жизни гражданина-учредителя им самим, либо после его смерти нотариусом — для целей управления имуществом фонда (переданным или унаследованным от гражданина-учредителя). Существующие в настоящее время фонды, которые преследуют благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели, получат новое наименование — «общественно полезные фонды».

Личный фонд можно будет учредить бессрочно или на определенный срок. Имущество, передаваемое учредителем личному фонду при создании, будет принадлежать личному фонду на праве собственности. При этом стоимость такого имущества не может быть менее 100 млн рублей. Оценка имущества должна быть проведена независимым оценщиком.

Все решения, связанные с управлением фондом, принимает учредитель: утверждает и при необходимости изменяет устав фонда, условия управления фондом и иные внутренние документы. При этом «соучредительство» и замена учредителя личного фонда будут запрещены.

Предусматривается абсолютная прозрачность гражданско-правовых и налогово-правовых отношений с участием личных фондов. Создание личных фондов будет сопровождаться государственной регистрацией, переходом права собственности на имущество от гражданина-учредителя к фонду и распространением на созданный фонд правил о налогообложении и отчетности.



Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что возможность учреждать в России «прижизненные» личные фонды позволит повысить привлекательность российской юрисдикции для внутренних и внешних инвесторов, поскольку предлагается эффективный инструмент управления активами.