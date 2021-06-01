Средние ставки на аренду жилья в России снизились почти на 15%: весной этого года арендовать квартиру в среднем можно за 23 тыс. рублей, в то время как годом ранее арендная ставка достигала 27 тыс. Такие данные своего сервиса «ДомКлик» приводит СберБанк.

При этом в апреле спрос на аренду вырос. Запросы «Снять квартиру» участились почти в 1,9 раза (4,8 млн пользователей), «Снять жилье» — в 4,4 раза (894 тыс. пользователей). Количество посетителей ресурса, которые хотели арендовать комнату, увеличилось более чем в 1,6 раза — это 732 тыс. человек.

«Деловая активность населения восстанавливается, и на рынке аренды жилья складывается интересная ситуация. Предложение растет. В апреле этого года на сервисе «ДомКлик» размещено на 15% больше объявлений о сдаче жилья, чем в апреле 2020 года. При этом мы отмечаем увеличение спроса в разы. Но, как мы видим, предложение превышает спрос, и на фоне этого многим арендодателям пришлось опустить ставки по аренде, что мы сейчас и наблюдаем», — комментирует вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» СберБанка Николай Васёв.

По его словам, к снижению ставок на рынке аренды в том числе привели выгодные ставки на рынке ипотеки, и многие, кто снимал жилье ранее, предпочли купить собственное.



Кроме того, вырос спрос на аренду частных домов, который, как правило, увеличивается в период с апреля по июль. Рост составил 36% к апрелю прошлого года.