Банк России установил официальные курсы валют на 2 июня.

Курс доллара понизился на 5,54 копейки, составив 73,2411 рубля (73,2965 рубля на 1 июня). Курс евро вырос на 21,8 копейки до 89,5958 рубля (с 89,3778 рубля на 1 июня).

На Московской бирже на 14:00 мск курс доллара расчетами «завтра» прибавил 2 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов, курс евро — менее 1 копейки, валюты стоят 73,45 и 89,8 рубля соответственно.

Курсовые диапазоны с начала сессии вторника — 73,11—73,54 рубля за доллар и 89,42—89,94 рубля за евро.