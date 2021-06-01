Президент России Владимир Путин рассчитывает, что региональные власти будут расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных. Об этом он заявил во вторник на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», и пообещал, что власти будут концентрировать ресурсы для решения таких задач, передает ТАСС.

«Будем постоянно наращивать здесь наши усилия, концентрировать дополнительные ресурсы», — сказал президент.

Он напомнил, что в послании к парламенту поставил правительству задачу «сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной, эффективной, последовательной». «Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи четко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали [их] без дополнительных формальностей и нервотрепки, без хождения по всяким учреждениям и очередям, и чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо», — указал президент.

«Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей и в первую очередь, конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы», — отметил Путин.

В Общественной палате предложили ввести отцовский капитал для многодетных семей В числе прочего предлагается ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка.

«Семья, в которой много детей, — это основа будущего России, это продолжение нашей тысячелетней истории как страны, как нации, как единого народа», — сказал он. По мнению Путина, семья, в которой много детей, — «это по-настоящему прекрасно».



«Поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребенка, для самореализации молодых поколений — так было и так будет всегда — останется безусловным приоритетом нашей политики», — заверил президент. Он указал, что «эти положения прямо закреплены в обновленной Конституции и на практике будут отражены, реализованы во всех национальных проектах и программах».