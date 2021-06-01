«Детский» бюджет на 2021 год составляет порядка 1,5 трлн рублей и более чем на 37% превышает уровень 2020 года. Такие данные представил Минфин России.

Ведомство опубликовало на своем сайте во вторник, 1 июня, информацию о финансировании мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей. Как следует из сообщения, справка подготовлена в связи с тем, что сегодня отмечается Международный день защиты детей.

«Минфин России при формировании проекта федерального бюджета готовит информацию об объеме средств, направляемых на поддержку семьи и детей, — так называемом детском бюджете. Его объем на 2021 год составляет 1 трлн 501,4 млрд рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года», — указывает министерство.

Уточняется, что этот объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами.



С целью формирования комплексной оценки «детского» бюджета утверждены методические рекомендации регионам по формированию информации об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в региональных и местных бюджетах на поддержку семьи и детей. Так, в 2020 году Минфином впервые сформирована совокупная информация по консолидированному «детскому» бюджету за 2019 год, который составил 5 трлн 282,3 млрд рублей.