В России обнаружена масштабная мошенническая схема, связанная с продажей ответов к государственным экзаменам, говорится в сообщении Group-IB. Всего было обнаружено 102 мошеннических ресурса и групп в соцсетях с суммарным количеством подписчиков более 3,2 млн человек.

Обычно злоумышленники создают сайты, группы в социальных сетях или каналы в мессенджерах, где размещают объявления о продаже якобы «слитых» ответов к предстоящим экзаменам из проверенных источников. В качестве «пробника» мошенники выкладывают часть «ответов» к предстоящим испытаниям. Для получения доступа ко всей информации жертвам предлагают заплатить от 400 до 1 200 рублей. Получив деньги, мошенники, как правило, не выходят на связь и блокируют контакт «покупателя».

По оценкам экспертов, пик мошенничества с продажей «ответов» к Единому государственному экзамену и Основному государственному экзамену пришелся на конец мая. Group-IB уведомила Минпросвещения и Роскомнадзор о проблеме и попросила принять оперативные меры по блокировке ресурсов злоумышленников.