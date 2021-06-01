Минфин России 2 июня проведет аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ), говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске: 40 млрд 240 млн 387 тыс. рублей по номинальной стоимости.

На втором аукционе будут предложены ОФЗ-ПД выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года в объеме 20 млрд рублей по номинальной стоимости.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

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