Рост цен в магазинах связан не столько с пандемией, сколько с большим объемом ликвидности, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. Об этом он заявил на Неделе ретейла, передает ТАСС.

«То, что происходит с ценами сегодня, — это не совсем пандемия, это последствия напечатанного кое-где большого количества ликвидности», — сказал министр.

В Минпромторге констатируют, что ситуация с ценами на продукты достаточно стабильна. «Мы видим, что ситуация более или менее стабильная, и мы рассчитываем на то, что эта тенденция будет сохраняться в будущем», — отметил Мантуров.

«Что касается регулирования цен — я абсолютно согласен с Яном [Дюннингом, президентом «Магнита»], что заигрываться в эту историю не нужно и это была вынужденная мера», — сказал он.

Ранее в Минсельхозе РФ говорили, что ожидают умеренной ценовой динамики в основных категориях продовольствия в 2021 году, она останется в пределах общей инфляции.



В декабре 2020 года Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действовали с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года, затем они были продлены до 1 июня по сахару и до 1 октября по маслу.