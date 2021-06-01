Объем удовлетворенных требований потребителей финансовых услуг по решениям финансовых уполномоченных в 2020 году составил порядка 4,2 млрд рублей, почти весь он пришелся на страховщиков. Такие данные приводит служба финансового уполномоченного в отчете о деятельности в 2020 году.

По словам главного финансового уполномоченного Юрия Воронина, сведения о суммах, взысканных с финансовых организаций по решению финансового уполномоченного, раскрываются впервые.

«Размер удовлетворенных требований потребителей финансовых услуг по решениям финансовых уполномоченных в 2020 году составил 4 млрд 203 млн 504,5 тыс. рублей, в том числе по обращениям в отношении страховых компаний — 4 млрд 203 млн 253,1 тыс. рублей, микрофинансовых организаций — 251,4 тыс. рублей. Наибольшая сумма взыскания пришлась на ОСАГО — 4 млрд 9,353 млн рублей», — говорится в сообщении.

«До сих пор мы указывали только средний размер требований, теперь же решили перейти к раскрытию сумм, которые финансовые уполномоченные взыскивают с финансовых организаций при удовлетворении требований потребителя», — комментирует Воронин.

В 2020 году в службу финансового уполномоченного от потребителей финансовых услуг поступило 187 386 обращений, в том числе по страхованию — 186 140, по микрофинансированию — 832. На топ-10 страховых компаний по количеству обращений пришлось 74,2% от общего числа заявлений от потребителей в службу, на топ-10 страховщиков по количеству обращений по ОСАГО — 62%, на топ-10 МФО — 47,4%. В числе прочего в службе финомбудсмена подсчитали, что на каждые 12 страховых случаев по ОСАГО пришлось одно обращение потребителя в службу.

По результатам рассмотрения обращений вынесено 114 907 решений, при этом от финансовых организаций в службу поступила информация об исполнении 30 181 решения, что составляет 70,6% от всех решений финансового уполномоченного о полном или частичном удовлетворении требований потребителей, принятых в 2020 году (42 728 решений). В том числе доля исполнения решений в страховании — 70,7%, в микрофинансировании — 31,3%. В 2019 году доля исполненных решений составляла 65%, следует из сообщения финомбудсмена. Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 года 38,1% решений о полном или частичном удовлетворении требований потребителя, принятых финансовым уполномоченным в 2020 году, было обжаловано финансовыми организациями в суде.

«В 69% случаях обжалование происходит лишь с одной целью: снижение размера неустойки на основании статьи 333 Гражданского кодекса. Дело в том, что в соответствии с ГК РФ решение о снижении неустойки принимается только судом. Применение указанной нормы финансовым уполномоченным при принятии им решения не предусмотрено. Данное обстоятельство имеет нежелательный эффект, связанный с тем, что, даже будучи согласными с решением финансового уполномоченного, стороны вынуждены обращаться в суд», — пояснила руководитель АНО «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» Ольга Крайнова.

Опубликованный службой финансового уполномоченного документ содержит в том числе информацию по конкретным финансовым организациям, в отношении которых поступили обращения.

«Опубликование такой информации, иллюстрирующей количество и обоснованность требований потребителей в отношении конкретных финансовых организаций, является механизмом регулирования поведения участников финансового рынка, побуждающим компании разрешать разногласия со своими клиентами до их обращения к финансовому уполномоченному. Впервые такая информация была опубликована по результатам нашей работы в 2019 году, и по итогам 2020 года мы уже видим по ряду направлений позитивную динамику», — отмечает Воронин.



«При работе с данными из отчета следует учитывать, что абсолютные значения, например по числу обращений потребителей финансовых услуг, не отражают картины с частотностью обращений в отношении той или иной финансовой организации. Вполне естественно, что в отношении крупных финансовых организаций, имеющих наибольшее число договоров страхования, поступает наибольшее количество обращений. Однако для отражения полноты картины следует анализировать отношение числа обращений к числу заявленных страховых случаев в отношении той или иной финансовой организации. Такой показатель более наглядно и объективно продемонстрирует отношение финансовой организации к своим клиентам», — заключает финомбудсмен.