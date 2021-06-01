Министры стран ОПЕК+ завершили переговоры по действиям на рынке нефти и договорились оставить в силе план восстановления добычи нефти на 2,1 млн баррелей в сутки в течение мая — июля, следует из финального проекта решения, опубликованного ОПЕК.

«Подтвердить план с учетом решений, принятых в том числе в апреле 2021 года о постепенном возвращении на рынок 2 млн баррелей в сутки темпами, определяемыми в соответствии с условиями рынка», — говорится в документе. Следующее заседание министерского мониторингового комитета и министерская встреча ОПЕК+ назначены на 1 июля 2021 года.

Согласно плану добыча нефти в России и Саудовской Аравии в июле должна составлять 9,49 млн баррелей в сутки у каждой. Всего страны ОПЕК+ в июле должны сокращать добычу нефти на 5,76 млн баррелей в сутки к базовому уровню.

Министры ОПЕК+ не обсуждали вопрос возвращения иранской нефти на рынок в ходе заседания, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман на пресс-конференции по итогам встречи министров ОПЕК+.

«Нет, не обсуждали. Ни на JTC, ни на JMMC (министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. — Прим. ТАСС)», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр энергетики Саудовской Аравии также отметил, что ясности с возвращением нефти из Ирана на рынок по-прежнему нет.

Саудовская Аравия в мае производила 8,4 млн баррелей нефти в сутки, сообщил бен Сальман.