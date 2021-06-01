Президент России Владимир Путин обратился к гендиректору «Сургутнефтегаза» Владимиру Богданову с просьбой оказать поддержку многодетным семьям. Общаясь с многодетными семьями, президент России пообещал сконцентрировать на вопросах их поддержки «дополнительные ресурсы».

Во время прошедшей 1 июня в режиме видеоконференции встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» (вручается родителям, которые воспитывают семерых и более детей), сотрудник «Сургутнефтегаза» Сергей Ситин рассказал Путину, что его семье, в которой 12 детей, «чтобы жить, приходится выживать». Президент в ответ поинтересовался, помогает ли многодетному отцу компания.

«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой нежадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит в «Сургутнефтегазе». Компания большая, богатая. Такие многодетные семьи он мог бы поддержать напрямую», — сказал Путин.

Затем президент обратился напрямую к гендиректору «Сургутнефтеза». «Владимир Леонидович, хорошо? Он слышит нас наверняка и поможет. Хорошо?» — добавил президент.

В ходе встречи Путин заверил, что власти России будут «концентрировать дополнительные ресурсы» для поддержки семей с детьми. «Чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо», — сказал президент.