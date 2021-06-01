Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 3 копейки к предыдущему закрытию и составил 73,46 рубля. С начала торговой сессии было проведено 43,1 тыс. сделок на 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,11—73,69 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,91 рубля, увеличившись на 12 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,3 тыс. сделок на 255 млн евро по курсам от 89,42 до 90,0425 рубля за евро.

Определенное давление на рубль все же оказывает сохраняющаяся геополитическая напряженность, так как перспективы встречи лидеров США и РФ остаются во многом под вопросом, полагает аналитик ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. «Однако сдержать USD рублю вновь помогли котировки нефти, поднимавшиеся выше 71 доллара за баррель марки Brent впервые с начала марта текущего года. Под натиском цен на нефть был вынужден отступить и индекс доллара, терявший к окончанию рабочего дня около 0,4%», — комментирует эксперт.