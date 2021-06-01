Государственный долг РФ за I квартал 2021 года увеличился на 3,9% и на 1 апреля составил около 19,682 трлн рублей, или 17% прогнозируемого объема ВВП. Такие предварительные данные представила Счетная палата.

Объем государственного внутреннего долга увеличился на 4,6%, до более чем 15,434 трлн рублей, или 84,3% верхнего предела государственного внутреннего долга РФ. Его доля в общем объеме госдолга России увеличилась с 77,9% до 78,4%.

Государственный внешний долг на 1 апреля составил около 56,105 млрд долларов (77,9% верхнего предела государственного внешнего долга РФ), уменьшившись на 1,1% по сравнению с объемом на 1 января 2021 года. В рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 1,4%, до более чем 4,247 трлн рублей.



Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга РФ за январь — март 2021 года составили около 238,5 млрд рублей, что на 39,1% больше объема расходов за аналогичный период 2020 года. Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга за этот период составили 210,8 млрд (плюс 49,5%), внешнего — 27,7 млрд рублей, или 371 млн долларов (минус 8,9% в рублевом эквиваленте и минус 6,8% — в долларовом).