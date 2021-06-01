Бывший депутат Госдумы Сергей Шашурин пожаловался в полицию на то, что с его счета в СберБанке пропали 182 млн долларов, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, Шашурин заявил полицейским, что в прошлом году открыл в отделении на Волгоградском проспекте валютный счет. Теперь же ему заявили, что такого счета не существует.

Полицейские начали проверку, добавил источник. Официальными комментариями МВД по этому поводу агентство пока не располагает.

В СберБанке сообщили, что пока не получали ни претензий от клиента, ни запроса от полиции, но выразили готовность оказать правоохранительным органам необходимое содействие.

Сергей Шашурин — депутат Госдумы второго и третьего созывов, был заместителем председателя комитета по экологии, членом комиссий по геополитике и борьбе с коррупцией. В феврале 2005 года его приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы за клевету в адрес руководителей МВД Татарстана, но позже Верховный суд отменил этот приговор. В августе того же года суд признал Шашурина виновным по другому делу — о мошенничестве на 37 млн рублей. Ему назначили семь лет колонии общего режима, но Верховный суд Татарстана снизил этот срок до четырех лет.