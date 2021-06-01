«Опора России» подготовила заключение на поправки в закон «О защите прав потребителей», которыми предлагается распространить действие документа на всех лиц, продающих товары, оказывающих услуги или выполняющих работы по возмездным договорам, независимо от наличия у них статуса ИП или юрлица. В письме на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой (копия есть в распоряжении ТАСС) бизнес-объединение просит оставить закон в прежней редакции.

В работе ведомства находится проект федерального закона «О внесении изменений в закон РФ «О защите прав потребителей» и отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования отношений с потребителем и унификации ответственности за нарушение его прав», говорится в документе. Как указывает в письме президент «Опоры России» Александр Калинин, предлагается распространить закон на всех лиц, которые продают товары, оказывают услуги или выполняют работы по возмездным договорам, независимо от наличия у них статуса юридического лица или индивидуального предпринимателя. «Таким образом, абсолютно все физические лица должны будут выполнять требования закона «О защите прав потребителей», что в подавляющем большинстве случаев невозможно», — отметил Калинин.

Он уточнил, что многие правила в проекте рассчитаны на полноценные производства и магазины, которые могут нивелировать убытки из-за возвратов потребителей и выполнять требования закона. У самозанятых и обычных физлиц нет таких возможностей, отметил Калинин. «Как правило, они работают в одиночку, в собственной квартире и имеют небольшое количество клиентов, а некоторые и вовсе одного-двух заказчиков за долгий период времени. Попытки требовать от них соблюдения всех требований закона «О защите прав потребителей» о вывесках, сертификатах, возвратах и пр. приведут к возвращению данных лиц в теневой сектор экономики», — говорится в письме.

По словам Калинина, спорные ситуации между самозанятыми и их клиентами можно решить в порядке судопроизводства или обращения к правоохранителям.

Согласно заключению «Опоры России», п. 4 ст. 1 проекта, предполагающий обязанность указания полной информации о себе, может негативно отразиться на частной жизни самозанятого, так как ему придется раскрыть свои личные данные, особенно в случае работы на дому. Кроме того, многим самозанятым сложно указать свой режим работы — он не зафиксирован и напрямую зависит от числа клиентов.

«В ходе общения с клиентами исполнители, как правило, и так сообщают свой номер телефона, адрес странички в социальной сети или Интернете, куда можно обратиться в случае каких-либо вопросов. Также можно обязать самозанятых сообщать клиентам свой ИНН в случае необходимости. Тогда в случае какого-либо конфликта заинтересованное лицо сможет обратиться в суд, полицию, приложить скриншоты переписки и указать ИНН конкретного лица, что позволит данным инстанциям направить извещения по нужному адресу», — говорится в заключении.

Кроме того, п. 2 ст. 20 закона предполагает, что в отношении товаров длительного пользования при обращении клиента за устранением недостатков купленного товара продавец должен в трехдневный срок безвозмездно предоставить на время ремонта аналогичный товар, доставив его за свой счет. В «Опоре России» считают, что такое требование не только затратно в финансовом плане, но и в большинстве случаев невыполнимо для многих самозанятых, так как они часто изготавливают штучный товар.

«Считаем, что необходимо оставить закон «О защите прав потребителей» в прежней редакции и распространить его действие только на юридические лица и индивидуальных предпринимателей», — говорится в документе.