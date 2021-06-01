Госдума приняла во втором чтении законопроект, вводящий понятия «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор», направленный на борьбу с отмыванием денег. Поправки вносятся в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».



Законопроект был разработан во исполнение плана мероприятий по реализации Россией рекомендаций группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Законопроект вводит понятие «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица» — им признается физическое или юридическое лицо, которое, в соответствии с законодательством иностранного государства на основании договора или личного закона иностранной структуры без образования юрлица, наделено правом управлять денежными средствами в интересах своих участников или иных выгодоприобретателей.

Также законопроект устанавливает понятие «протектор». Протектором может выступать физическое или юридическое лицо, которое, в соответствии с законодательством иностранного государства или на основании договора об учреждении иностранной структуры без образования юрлица либо в соответствии с ее личным законом, наделено правом контролировать действия доверительного собственника этой структуры или участвовать в ее деятельности. Полномочия протектора чаще всего определяются договором об учреждении иностранной структуры без образования юрлица.

К таким полномочиям могут относиться утверждение изменений в договор, отстранение доверительного собственника от деятельности, связанной с управлением денежными средствами или иным имуществом, и назначение нового доверительного собственника, добавление и исключение выгодоприобретателей по договору. Определение исчерпывающего перечня полномочий протектора не представляется возможным, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроект уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Предлагаемые изменения обеспечивают сбор идентификационных данных о таких сторонах этой структуры, как протектор (при наличии), выгодоприобретатели, а также иные лица, осуществляющие конечный эффективный контроль иностранной структуры без образования юрлица (в случае наличия иных сторон по договору об образовании соответствующей иностранной структуры).

Также уточняется обязанность клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по раскрытию своего статуса доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица. Вводится обязанность для доверительных собственников такой структуры при приеме на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте, блокировать денежные средства, организовывать внутренний контроль, фиксировать, хранить информацию в отношении своих клиентов.



Кроме того, эти требования в части идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарных владельцев с применением мер по блокированию денежных средств, внутреннего контроля, фиксирования, хранения информации распространяются на адвокатов, нотариусов и предпринимателей в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в случаях, когда они действуют в качестве доверительного управляющего в трасте или осуществляют эквивалентные функции для любой другой формы юридического образования.

Принятые во втором чтении поправки обязывают юрлиц обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах не только раз в год, но и в случае изменений соответствующих сведений. Предусматривается, что юрлицо вправе запрашивать у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юрлица или иным образом контролирующих его, информацию, необходимую для обновления полученных сведений о бенефициарных владельцах этого юрлица, при этом учредители или участники юрлица будут обязаны предоставлять эту информацию, а также сведения о ее изменении. На иностранные юрлица и иностранные структуры без образования юрлица, действующие на территории РФ, распространяется действие положений статьи об обязанности юрлица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах базового закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

