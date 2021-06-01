Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят вызовы, которые стоят перед мировой и российской экономикой: инфляцию, дефицит бюджета, подорожание активов и разбалансировки финансовых показателей. Об этом во вторник сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1».



«Мы видим рост инфляции мировой, подорожание активов, сохранение больших бюджетных дефицитов и разбалансировки финансовых показателей целого ряда стран, которые выпускают резервные валюты. В ситуации, которая влияет на мировую экономику в целом. Какие решения необходимо принять для того, чтобы ее нормализовать, — конечно, [это] будет предметом обсуждения на экономическом форуме в Петербурге», — сказал он.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что из-за отсутствия структурных изменений за последний год в результате мягкой денежно-кредитной политики и мягких бюджетных ограничений накопилось множество вызовов для мировой экономики, которые тоже стоят на повестке ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году — «Снова вместе. Экономика новой реальности».