После принятия законопроекта, вводящего в России систему гарантирования прав участников добровольных пенсионных программ (НПО), НПФ смогут разносить убытки по счетам клиентов, пишет «Коммерсант» . Как говорится в документе, НПФ имеет право отражать убыток от размещения пенсионных резервов на пенсионных счетах НПО только в случае, если это предусмотрено правилами и пенсионным договором. Остаток средств на счете «на конец каждого календарного года не должен быть меньше суммы пенсионных взносов». Также отражение убытка на счетах участников НПФ, которым уже установлена пенсионная выплата, не может ухудшить условия этой выплаты в соответствии с пенсионными правилами и договором.

Это должно позволить повысить доходности вложений пенсионных резервов за счет неконсервативных стратегий. Например, посредством покупки более «длинных» облигаций или увеличения доли акций в портфеле. Также это даст «возможность реализовать продукт с инвестициями в иностранной валюте, на который есть спрос у отдельных категорий клиентов», отмечают в НПФ «Ингосстрах-Пенсия».

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Так как в поправках указано, что норма отсутствия безубыточности касается лишь случаев, где «это предусмотрено правилами и пенсионным договором», то действующих договоров об НПО она касаться не будет, сообщили в фондах. Изменение «старых» договоров возможно только при заключении дополнительных соглашений между фондами и их клиентами, пояснила гендиректор «ВТБ Пенсионный фонд» Лариса Горчаковская. По ее словам, при условии отказа от нормы безубыточности на годовом периоде по «новым» договорам «клиенты смогут самостоятельно формировать свою стратегию, исходя из возраста и ожиданий».

По мнению управляющего директора «Эксперт РА» Павла Митрофанова, фонды от ухода в риск сдерживают стресс-тестирование и другие нормы, принятые регулятором для ограничения риска инвестирования. Возможность разнесения убытков создает очевидный риск уменьшения их до суммы взносов. В НПФ «Ингосстрах-Пенсия» признают, что эксплуатация права «без оглядки на интересы клиентов» может оказать существенное влияние и стать сюрпризом для тех, кто «сформирует иные ожидания из рекламы и уверений фондов».