Каждый пятый рубль в российский бюджет приносят компании малого и среднего бизнеса. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава Корпорации МСП Александр Исаевич на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Нужно отдать должное тем людям, которые этим занимаются. У нас каждый третий в стране занят в МСП. И каждый пятый рубль бюджета дает малый и средний бизнес», — сказал он.

По словам Исаевича, корпорация постоянно аккумулирует сведения от бизнеса, чтобы знать, на какие услуги у него есть запрос. Более того, акцент на обратной связи делается и в новой стратегии развития корпорации, которая будет представлена на ПМЭФ.

«То, что делается на федеральном и на региональном уровне, что делается в институтах развития, нужно собрать на одном ресурсе, показать предпринимателю, а он уже сам волен выбирать. Предприятиям не всегда нужны деньги, им нужны инструменты, знания, навыки, понимание того, что нужно сделать», — отметил Исаевич.

Сама Корпорация МСП запускает свои образовательные программы. В 2021 году стартовали два акселератора — для высокотехнологичного малого и среднего бизнеса и для предприятий в социальной сфере. Исаевич добавил, что в этом году планируется запустить еще как минимум три такие программы в других сферах.