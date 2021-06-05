Ozon обновляет условия своей программы лояльности и вводит дополнительную опцию для клиентов — кешбэк в виде баллов за покупки premium-товаров. Ассортимент таких товаров сформируют premium-продавцы, которые получат эксклюзивные возможности для работы на площадке, говорится в сообщении компании.



Базовый кешбэк в обновленном Ozon Premium составит до 5% от стоимости товара (во время акций он будет увеличиваться). Потратить кешбэк-баллы можно будет также на premium-товары по курсу один балл = один рубль. Оплатить ими можно до 99% покупки.

Обновленный Ozon Premium станет доступен уже с 15 июня. С этого момента на площадке появится более миллиона premium-товаров продавцов сервиса, их количество будет расти. На все товары сервиса Ozon Express кешбэк будет доступен по умолчанию.

При этом текущие тарифы подписки не изменятся, в ней останутся уже привычные пользователям эксклюзивные скидки, упрощенный возврат товаров и бесплатная доставка.

«Товары, за которые начисляется кешбэк, продают только premium-продавцы. Особый статус даст им, в первую очередь, доступ к уникальной аудитории программы лояльности. По статистике Ozon, средний чек таких клиентов выше обычного на 60%», — уточняется в релизе.



Статус premium визуально выделит товары продавца на виртуальной полке. Premium-продавцы также будут иметь приоритетную техподдержку и увеличенные лимиты поставки в фулфилмент-центры Ozon.

Отмечается, что кешбэк софинансируется самим Ozon — сервис как минимум удвоит баллы продавца за товар. Участие в программе лояльности для продавцов полностью добровольное, предприниматель должен дать свое согласие. Выйти из нее можно в любой момент.

«Чтобы получить premium-статус, продавцу нужно торговать по ценам не выше рыночных и иметь среднюю оценку за товары не ниже 4,5. У селлеров, которые доставляют с собственного склада (модель FBS), помимо ценового индекса и баллов за товар будет учитываться своевременность доставки», — уточняется в сообщении.

Если premium-продавец перестает соответствовать статусу (например, повышает цены), у него есть две недели на то, чтобы это исправить, после этого он теряет статус.