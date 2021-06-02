Российские золотовалютные резервы достаточно велики, чтобы выдержать любые финансовые или геополитические сценарии. Об этом заявила в интервью CNBC председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, санкции, в частности американские, являются постоянным риском для России. «Вот почему наша монетарная политика, так же как бюджетная и в целом макроэкономическая политика, достаточно консервативна», — сказала глава российского ЦБ.

CNBC напоминает, что Вашингтон в последние годы вводил санкции против РФ по разным поводам, от «предполагаемых отравлений оппозиционных политиков до предполагаемого вмешательства в выборы и кибератак».

Российские резервы «достаточно велики, чтобы выдержать любые финансовые или геополитические сценарии», и, возможно, в большей степени диверсифицированы по сравнению с другими странами, отметила Набиуллина.

Международные резервы РФ выросли за неделю на 7 млрд долларов и обновили рекорд Увеличение резервов на 1,2% за неделю произошло преимущественно в результате положительной переоценки, поясняется в комментарии ЦБ.

Она также сказала, что дедолларизация является частью широкой политики по управлению валютными рисками.

Между тем, по мнению экспертов, Россия постепенно сокращает использование доллара для того, чтобы оградить себя от эффектов санкций, которые могут затронуть все компании, использующие валюту, пишет CNBC.

По словам Набиуллиной, наблюдается тренд на диверсификацию странами своих международных резервов, но это достаточно медленный процесс.



«Это случится, но не очень быстро», — заключила она.