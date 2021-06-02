Российские фондовые индексы в среду начали торги положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на 10:20 мск прибавил 0,26% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 774,5 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени увеличился на 0,22% и равнялся 1 617,74 пункта.

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Вчерашний заметный рост индекса Мосбиржи может оказать влияние на динамику сегодня, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

«Сегодня, учитывая резвый рост накануне и ослабление оптимизма настроений на мировых рынках, мы ждем перехода индекса Мосбиржи к консолидации в нижней части диапазона 3 750—3 800 пунктов», — отметил он.