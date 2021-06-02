Министерство экономического развития России запустит новый механизм поддержки начинающих предпринимателей — «Бизнес-бокс». Об этом сообщила в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

«Мы сейчас обсуждаем такой механизм поддержки, как «Бизнес-бокс». Это может быть грант на старт, но условием его предоставления должно стать обязательное тестирование компетенций начинающего предпринимателя и его бизнес-идеи», — сказала она.

Также в рамках программы, по ее словам, может быть запущено «обучение определенным скиллам», и по итогам тестирования будет принято решение о предоставлении поддержки. «Но не живыми деньгами, а, скорее всего, в рамках цифровой системы, где будет складываться определенный рейтинг предпринимателя и аналог баллов. Их возможно будет виртуально потратить на ту или иную поддержку бизнеса, в том числе финансовую», — уточнила Илюшникова.



Замглавы МЭР сообщила, что эти планы могут быть реализованы совместно с Корпорацией МСП и центрами «Мой бизнес».