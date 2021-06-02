К программе лояльности «СберСпасибо» в качестве партнера присоединилась торговая онлайн-площадка «СберМегаМаркет», входящая в экосистему «Сбера».

«Все 49 млн участников программы лояльности теперь смогут обменять накопленные бонусы на оплату более чем 2,5 млн товаров на «СберМегаМаркете», а также за каждую совершенную покупку они получат бонусы на счет», — отмечается в релизе СберБанка.

Бонусы можно будет обменять на скидку в размере до 99% от стоимости покупки. При этом за каждую совершенную оплату клиентам вернутся бонусы в размере 1% от стоимости покупки.

«Кроме этого, всем, кто совершит первую покупку в «СберМегаМаркете» от 1 тыс. рублей, начиная с 1 июня будет начислено 500 бонусов», — указывают в «Сбере».

Чтобы воспользоваться предложением, клиенту «СберСпасибо» нужно при оформлении заказа в мобильном приложении или на сайте «СберМегаМаркета» в блоке «Способ оплаты» выбрать пункт «Бонусы программы «СберСпасибо», ввести данные карты СберБанка, указать количество бонусов, которое требуется, и оплатить оставшуюся разницу.



На «СберМегаМаркете» можно найти свыше 2,5 млн товаров от более чем 8 тыс. магазинов в 16 основных категориях, включая электронную и бытовую технику, товары для дома, одежду, товары для строительства и ремонта, детские товары, отмечается в справке «Сбера». На текущий момент «СберМегаМаркет» доставляет товары в 450 городов России.