Осенний период путешествий по России с туристическим кешбэком начнется 1 октября, приобрести такие туры можно будет уже летом, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«Следующая возможность купить туры с этим основным кешбэком будет осенью этого года — начиная с 1 октября и до декабря. Возможность приобретать такие туры мы предоставим уже этим летом», — сказала Догузова, подчеркнув, что на программу туристического кешбэка планируется ежегодно выделять по 5 млрд рублей.

Она отметила, что турпоток в РФ в 2021 году может восстановиться на 80—85% к уровню 2019 года, добавив, что турпоток в курортные регионы РФ в 2021 году может вырасти на 15—20% к доковидному 2019-му. Догузова сообщила, что спрос на детский туристический кешбэк оказался в 2—2,5 раза выше, чем по обычному кешбэку в 2020 году, отметив, что россияне за неделю приобрели детских путевок с кешбэком на 1,3 млрд рублей.