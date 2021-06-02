Госдума приняла в третьем чтении поправки в ФЗ «О потребительском кредите (займе)», говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Согласно закону, кредитору будет запрещено проставлять за заемщика, без его собственноручной подписи, согласие с условиями кредитования.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика. Принятый нами закон защитит заемщиков от недобросовестных кредиторов, отметил он.

Он напомнил, что был принят целый ряд законов, направленных на защиту прав граждан на финансовом рынке. Введен запрет микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Усилена ответственность за нарушения при взыскании долгов. Принят закон о защите неквалифицированных инвесторов — при заключении договоров с физическими лицами финансовые организации обязаны предоставлять им полную и достоверную информацию не только об условиях договора, но и о его последствиях и возможных рисках, а также выкупать назад навязанные с нарушением законодательства финансовые продукты. Люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, теперь могут оформить «ипотечные каникулы». А в случае отказа в предоставлении льготного периода, банк обязан предоставить письменное обоснование своего решения, которое заемщик сможет оспорить в суде или обжаловать в органе банковского надзора — Центробанке.