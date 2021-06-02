В России началось тестирование первых элементов цифровой платформы для малых и средних предприятий, которая создается по национальному проекту «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом глава Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил в среду ТАСС в кулуарах Форума МСП.

«Мы уже начали тестировать ряд элементов. Я сегодня на пленарном заседании [Форума МСП в рамках ПМЭФ-2021] покажу один из элементов, который мы сделали вместе с регионами для бизнеса. В конце лета мы начнем уже тестировать ее (платформу. — Прим. ТАСС) с предпринимателями. У нас планируется шесть сервисов, и нам важно получить обратную связь», — сказал он.

Исаевич уточнил, что в разработке сервисов платформы приняли участие 21 тыс. предпринимателей из всех регионов России.

Он также добавил, что доступ к платформе получат не только субъекты МСП, но и самозанятые граждане.



В 2020 году в нацпроект МСП был включен федеральный проект «Создание цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами МСП и самозанятыми гражданами». Он предусматривает разработку и предоставление субъектам МСП и самозанятым в единой экосистеме востребованных сервисов, как государственных, так и коммерческих, а также обеспечение возможности «бесшовного» взаимодействия и получения всех видов поддержки и услуг (в том числе банковских кредитов) в режиме одного окна.