Людям нужно помочь войти в малый бизнес. Об этом, как сообщается на сайте правительства, заявил первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов во время выступления на презентации новой стратегии Корпорации МСП на 2021–2025 годы, представленной в рамках VI Российского форума малого и среднего предпринимательства.



«Первое – нужно помочь предпринимателям войти в малый бизнес. У нас ежегодно образуется около 1 миллиона малых предприятий. Тем не менее взять на себя риск стать предпринимателем – это довольно сложно. Второе – надо помочь развиваться тем предприятиям, которые уже образовались. Средний срок жизни малого предприятия у нас сейчас составляет три года – это достаточно мало. В развитых странах – четыре-пять лет. Третье – комфортные взаимоотношения с государством. Эти отношения не должны быть обременительными для бизнеса», – перечислил основные запросы малого и среднего бизнеса к государству Белоусов.

На презентации институт развития также обозначил основные предложения для решения ключевых задач по развитию МСП, включая цифровизацию мер поддержки, расширение финансовых инструментов поддержки, расширение спроса на продукцию МСП, образовательную поддержку, развитие диалога с предпринимателями.

Форум МСП проходит в стартовый день Петербургского международного экономического форума – 2021.