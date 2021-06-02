Банк России установил официальные курсы валют на 3 июня.

Курс доллара вырос на 25,68 копейки, составив 73,4979 рубля (73,2411 рубля на 2 июня). Курс евро увеличен на 9,37 копейки до 89,6895 рубля (89,5958 рубля на 2 июня).

На биржевых торгах наблюдается разнонаправленная для рубля динамика. На 13:24 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,52 рубля (плюс 1 копейка к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,48 рубля (минус 34 копейки).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,4—73,75 рубля за доллар и 89,47—90,03 рубля за евро.