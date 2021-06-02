Законопроект о механизме борьбы с телефонным мошенничеством, предложенный Ассоциацией банков России (АБР) и предполагающий блокировку переведенных злоумышленникам средств, может быть принят до конца текущего года, сообщил вице-президент АБР Алексей Войлуков в кулуарах Петербургского международного экономического форума. В случае реализации проекта объем возврата похищенных средств обратно на счета потерпевших существенно увеличится.

По словам Волуйкова, «вопрос вышел на слишком высокий уровень и нужно что-то делать, так как темпы роста мошенничества достигают 30—40% в год, и они не уменьшаются». При этом с технической точки зрения все, что возможно, и ЦБ, и банки уже реализовали, все находится именно в плоскости социальной инженерии, отметил он. По оценкам АБР, реализация их инициативы позволит увеличить объем возврата похищенных средств на 15—30%.

Войлуков отметил, что сейчас законопроект находится на согласовании у заинтересованных ведомств и получает преимущественно положительные отзывы. Однако в ЦБ к инициативе АБР относятся скептически. «К сожалению, с Центральным банком у нас дискуссия затянулась, потому что ЦБ просил дополнительные аргументы, попросил что-то доработать и доделать. А в конечном итоге две — три недели назад публично вышел с аналогичной инициативой. Это, скорее, наш первоначальный вариант, только в более жестком виде, что по заявлению клиента можно блокировать весь счет мошенника. Нам не очень понятно, почему ЦБ долго не соглашался и не поддерживал нашу инициативу, а потом пошел по аналогичному пути, но при этом выбрал более сложный и непроходной вариант», — отметил вице-президент АБР.