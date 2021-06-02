Для нелегальных кредиторов будут увеличены штрафы и введена уголовная ответственность за предоставление потребительских кредитов и займов, включая ипотеку. Соответствующие законы, в разработке которых принимал участие Банк России, одобрены 2 июня Советом Федерации, сообщается на сайте регулятора.

Уголовная ответственность будет грозить нелегальным кредиторам, которые предоставляют крупные займы (на общую сумму от 2,25 млн рублей) и ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за такую деятельность. А принятые поправки к Кодексу РФ об административных правонарушениях усиливают административную ответственность нелегальных кредиторов, в том числе вводят штраф за повторное правонарушение: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 500 тыс. до 2 млн рублей.

Вступление в силу законов будет способствовать пресечению деятельности нелегальных кредиторов и снижению уровня мошенничества в отношении граждан, рассчитывают в ЦБ.



«Банк России предупреждает людей об опасности взаимодействия с нелегальными кредиторами и напоминает, что предоставлять потребительские кредиты и займы имеют право только банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Ипотечные кредиты и займы на непредпринимательские цели могут выдавать банки, КПК, сельскохозяйственные КПК, МФО (с рядом ограничений), АО «ДОМ.РФ» и уполномоченные им организации, а также ФГКУ «Росвоенипотека», — говорится в сообщении.