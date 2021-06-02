Для дополнительного финансирования программы детского туристического кешбэка потребуется 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ с правительством.

«По данным Минпросвещения, количество таких путевок, которые были проданы с 1 января по 24 мая этого года до старта самой программы, составило 225 тысяч. И дополнительный объем финансовых средств, которые необходимы для этой программы, — они подтверждены Минфином — составляет 4,5 миллиарда рублей», — сказал Чернышенко.



Кешбэк по программе возврата части средств за детский отдых с начала старта программы составил 670 млн рублей.

«Что касается основной программы, которая началась 25 мая, статистика следующая: по итогам недели и уже двух дней гражданами приобретено более 48 тысяч путевок на сумму более 1,5 миллиарда рублей, и возврат составил около 670 миллионов рублей», — пояснил вице-премьер.