Выплату по 10 тыс. рублей на ребенка должны получить и те семьи, где дети пойдут в школу с шести лет, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

«Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с шести лет», — сказал глава государства, удостоверившись, что изначальный проект указа скорректирован.

Президент обратил внимание правительства, что в первоначальном тексте документа возможность получить поддержку в размере 10 тыс. рублей была только для семей, детям в которых шесть лет исполнилось до марта текущего года.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, подача заявлений на выплаты 10 тыс. рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет начнется в РФ с 15 июля. Они будут выделены на 19,5 млн детей школьного возраста. «Еще одна мера — это единовременная выплата в августе 2021 года 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет с особым порядком выплаты для школьников-инвалидов. <...> Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Прием заявлений планируется начать с 15 июля 2021 года», — сказала она на совещании с членами правительства РФ.