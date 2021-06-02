Совет Федерации одобрил изменения в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях в части нарушения порядка представления отчетов о переводах с использованием иностранных электронных средств платежа. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Как отметила первый заместитель председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, устанавливается административная ответственность за непредставление резидентом в налоговый орган отчета о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, если представление такого отчета является обязательным.

За совершение указанного правонарушения в отношении граждан, должностных лиц и юридических лиц предусматривается наказание в виде административного штрафа в размере от 20% до 40% суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа, предоставленное иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период.

Одновременно в КоАП вносятся дополнения, направленные на установление административной ответственности за осуществление перевода денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством РФ.

Вводится административная ответственность за несоблюдение установленного порядка представления отчетов о переводе денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, и за нарушение установленных сроков представления отчетов о таких переводах и подтверждающих документов.

«Изменения направлены на реализацию федерального закона «О внесении изменений в статью 12 федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и статью 8 федерального закона «О национальной платежной системе», предусматривающего право резидентов осуществлять переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, а также их обязанность представлять налоговым органам отчеты о таких переводах (вступает в силу с 1 июля 2021 года)», — указано в сообщении Совфеда.



Как уточняет ТАСС в заметке на эту тему, в конце декабря 2020 года Госдума приняла закон об обязанности резидентов с 1 июля 2021 года информировать налоговые органы о переводе денег с использованием иностранных электронных кошельков, если сумма таких операций превысит 600 тыс. рублей в год.



Федеральный закон, одобренный в среду Совфедом, должен вступить в силу 1 октября 2021 года.