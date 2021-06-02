Около 1,2 млн детей, которых воспитывает один родитель, должны будут получить социальные выплаты, заявила в ходе совещания главы государства с Кабмином вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, новая выплата, которая стартует с 1 июля, будет распространяться на детей от восьми до 17 лет из нуждающихся семей с единственным родителем.

«Мы предполагаем, что на эти цели в 2021 году будет направлено 45,5 миллиарда рублей, и потом в 2022—2023 годах — более 90 миллиардов рублей, но эта цифра еще требует определенного подтверждения... Всего мы предполагаем, что такую выплату получат 1,2 миллиона детей», — пояснила она.

Голикова отметила, что всего в России насчитывается 767 тыс. детей, которых воспитывают единственные родители, при этом среди них у 70 тыс. детей умерли оба родителя, их воспитывают опекуны или близкие родственники.

«В вашем поручении сейчас этой категории нет. Но мы бы хотели обратиться к вам, поскольку они еще более нуждающиеся, отнести эту категорию к получателям той выплаты, которую вы обозначили в своем послании», — добавила Голикова.