Госдума на заседании в среду отклонила в первом чтении внесенный депутатами из фракции ЛДПР и сенаторами Сергеем Леоновым и Иваном Абрамовым законопроект о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам, передает ТАСС.



Авторы предлагали предоставлять сертификат совершеннолетним гражданам, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ. Сумма такого сертификата должна составлять 25% размера регионального прожиточного минимума. Мера должна была носить заявительный характер, перечень товаров, которые можно приобрести по сертификату, предложено было определить Кабмину. Реализацию законопроекта авторы предлагали финансировать за счет субвенций из федерального бюджета.

В пояснительной записке парламентарии указывали, что продуктовый социальный сертификат уже много лет применяется в Москве.

Правительство представило отрицательный отзыв на инициативу, отметив, что пояснительная записка не содержит обоснования ключевых параметров нового правового инструмента социальной поддержки. По мнению Кабмина, это не позволяет объективно оценить перспективы реализации законопроекта и возможный социально-экономический эффект. Правовое управление аппарата Госдумы высказало замечания, Счетная палата также документ не поддержала, указав, что он «во многом носит декларативный характер, так как большинство положений, необходимых для его реализации, имеют отсылочный характер либо отсутствуют».



В связи с этим профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате отклонить законопроект.