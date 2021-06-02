Рынок ценных бумаг в этом году просядет, и инвестировать следует «консервативно». Об этом заявила РБК в кулуарах ПМЭФ-2021 телеведущая Ксения Собчак.
«Мне кажется, в том году надо было инвестировать, он был суперудачный для инвестиций. А в этом году рынок ценных бумаг просядет, поэтому там надо консервативно инвестировать», — сказала Собчак. На вопрос, выстрелит ли в этом году что-то неожиданное, она ответила, что «не верит в неожиданности».
Самые доходные облигации
|Название облигации, эмитент
|
Доходность
в год
|
Дата погашения
или оферты
|
ПР-Лизинг-001Р-01
ПР-Лизинг
|
19.58%
|
28.06.2021
погашение
|Купить
|
Тинькофф Банк-001P-01R
Тинькофф Банк
|
13.01%
|
23.04.2021
погашение
|Купить
|
КарМани МФК-03-боб
КарМани МФК
|
11.79%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
|
Онлайн Микрофинанс-БО-02
Онлайн Микрофинанс
|
11.75%
|
08.03.2022
погашение
|Купить
|
ЧЗПСН-Профнастил-01-боб
ЧЗПСН-Профнастил
|
11.47%
|
26.06.2021
погашение
|Купить
На тему инвестиций также высказался по просьбе РБК музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров. По его словам, инвестировать прежде всего стоит «в себя». «То, что абсолютно точно пригодится в новом времени, — это знания, которые будут у тебя в голове, а не в телефоне», — считает он.
Основной тренд года — рост интереса инвесторов к инструментам с повышенным риском.