Группа «ВЭБ.РФ» в рамках новой стратегии, которая рассчитана на период с 2021 по 2024 год, планирует нарастить поддержку экономики России на 70%. Об этом заявил глава «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов в рамках ПМЭФ.

По словам Шувалова, в рамках новой стратегии ВЭБ планирует сконцентрироваться на приоритетах правительства РФ и национальных целях.

«Если мы вместе с коммерческими банками за предыдущие четыре года выдали поддержки на 10 триллионов рублей, в поддержке я имею в виду кредитование и поручительства, то мы считаем, что в ближайшие четыре года мы сможем отработать, наша бизнес-амбиция, сумму на 70% больше, то есть почти удвоить за тот же период времени», — заявил он во время презентации проекта стратегии.

Согласно презентации, одновременно «ВЭБ.РФ» планирует досрочно выполнить цели ранее принятой бизнес-модели «2019—2024», профинансировав экономику к 2022 году на 3 трлн рублей.

Также госкорпорация намерена участвовать в финансировании так называемых суперотраслей. Ранее Игорь Шувалов отмечал, что институт развития заинтересован в том числе в проектах по внедрению шестого поколения мобильной связи.