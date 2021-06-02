В предстоящие три года нуждающимся беременным женщинам планируется направить в рамках новых мер социальной поддержки почти 55 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом, как сообщается на сайте Кремля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она напомнила, что с 1 июля этого года начнутся ежемесячные выплаты беременным женщинам, у которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в регионе и которые встали на учет в медицинские организации в ранние сроки. «Размер выплат составит половину прожиточного минимума трудоспособного населения в конкретном регионе: в 2021 году это в среднем 6 351 рубль. Ежегодно размер пособия будет пересчитываться автоматически с 1 января следующего года», — уточнила заместитель председателя правительства.

Президент подписал закон о мерах поддержки беременных женщин и семей с детьми Закон о новых мерах адресной поддержки семей с детьми был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации 19 мая этого года.

Она подчеркнула, что для получения пособия женщине будет достаточно подать заявление на едином портале госуслуг, никаких дополнительных документов не потребуется. Все документы будут получены в рамках межведомственного взаимодействия. «Выплаты будут производиться с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности», — указала Голикова.

«По нашей оценке, с учетом комплексной оценки нуждаемости такие выплаты в 2021 году получат чуть более 228 тысяч женщин. Далее эта цифра, в 2022-м и последующих годах, практически удвоится. В предстоящие три года мы планируем на эти цели направить почти 55 миллиардов рублей из федерального бюджета», — сообщила вице-премьер.



«Мы предполагаем, что благодаря этой поддержке минимум 100 тысяч женщин примут решение сохранить беременность и родить ребенка», — пояснила Голикова.