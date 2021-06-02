Президент России Владимир Путин согласился с идеей продумать возможность использования материнского капитала на ремонт.

«Можно подумать», — прокомментировал он соответствующий запрос в ходе встречи с руководством «Единой России» и участниками праймериз партии.

«Все ограничения, которые связаны с выплатой маткапитала, продиктованы только одним: ограничить возможности для злоупотребления и манипуляций этими деньгами, — добавил глава государства. — Здесь критерии очень размыты, надо понимать, какой ремонт, почему он не делался и не будут ли эти деньги истрачены впустую».

Путин отметил, что ремонтные работы часто сопровождаются массой манипуляций. «Неизвестно, хватит ли денег на этот ремонт. <...> Ремонт невозможно закончить, его можно только прекратить, как мы знаем, поэтому здесь нужно быть очень внимательным и аккуратным», — сказал он, подчеркнув, что идеи по поводу эффективности использования средств материнского капитала будут востребованы.

С просьбой рассмотреть данный вопрос к президенту обратилась председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая. По ее словам, сегодня не считается целевым использование средств материнского капитала на ремонт квартиры. «Даже у нас в Москве, в Текстильщиках, я могу зайти в квартиру и увидеть на потолке плесень, могу увидеть, что в окне ветер гуляет. Как можно сказать, что это [забота] не о ребенке? Конечно, это о ребенке, это о его здоровье», — подчеркнула Буцкая.