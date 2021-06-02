Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, разрешающий физическим лицам переводить средства с помощью анонимных электронных кошельков при условии прохождения упрощенной идентификации, передает ТАСС.

Документ вносит поправки в закон «О национальной платежной системе».

Использование неперсонифицированного электронного средства платежа, согласно действующей редакции закона о платежной системе, может осуществляться физическим лицом для перевода денежных средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Одновременно физическому лицу, в отношении которого проведена упрощенная идентификация, другой статьей закона разрешены переводы денежных средств физическим лицам.

Для однозначного понимания норм закона предлагается дополнить его текст указанием на возможность использования физическим лицом неперсонифицированного электронного средства платежа для перевода денежных средств как в пользу юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, так и в пользу физических лиц при условии прохождения упрощенной идентификации. Документ должен дать больше возможностей по распоряжению своими средствами для физических лиц, одновременно не увеличивая риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.



В настоящее время после проведения оператором электронных денежных средств идентификации клиента физические лица могут переводить юридическим лицам до 200 тыс. рублей в течение календарного месяца при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 тыс. рублей.