Сотрудничество банков и маркетплейсов в условиях всемирной цифровизации банковской отрасли неизбежно, продажи банковских услуг будут расти особенно быстрыми темпами именно через эти сервисы. Такую мысль высказала на главной сцене конференции Tech Week 2021 генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова.

В июле 2020 года вступил в силу закон о маркетплейсах финансовых продуктов (ФЗ-211), который ввел такое понятие, как «оператор финансовой платформы», и определил критерии его регулирования. Возможности у оператора финансовой платформы гораздо шире, чем у обычного агрегатора, и, по мнению Динары Юнусовой, часть действующих агрегаторов трансформируется в новую сущность. Она будет чрезвычайно полезной для конечного потребителя и обеспечит полную доступность к продукту, увеличит скорость его доставки.

«Пандемия действительно поменяла наши покупательские привычки. С 2020 года люди привыкли покупать в том числе финансовые продукты онлайн, и они хотят не только выбирать, но и покупать на одной площадке», — сказала CEO Банки.ру. Уже в течение ближайших двух лет это приведет к появлению специальных версий продуктов для этого канала, в том числе даже под брендами маркетплейсов, считает она.

Вместе с тем Динара Юнусова указала на огромный объем работы, который банкам все еще предстоит проделать, чтобы перевести весь путь взаимодействия с клиентом на современные удаленные форматы. Согласно представленному на форуме отчету аналитического центра Банки.ру, несмотря на то что практически все крупные банки из топ-30 готовы принимать от потенциальных клиентов заявки и анкеты онлайн, как только дело доходит до доставки продукта (например, дебетовой или кредитной карты), в половине случаев клиенту приходится посещать отделение лично.