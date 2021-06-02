Банк России намерен упростить выпуск акций для компаний средней и малой капитализации в «Секторе роста» на Московской бирже, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.



«Почему-то долгое время считалось, что малый и средний бизнес может только в банках кредитоваться, что он может быть неинтересен для размещения облигаций и акций, но мы видим интерес к этому. Это направление будет развиваться, мы видим и спрос малого бизнеса на выпуск акций через IPO, SPO и планируем здесь расширить «Сектор роста», также упростив выпуск акций для растущих компаний средней капитализации», — сказала она.

Набиуллина отметила, что в «Секторе роста» на Московской бирже, где компании МСБ могут размещать ценные бумаги, за все время его работы прошло 32 размещения облигаций на сумму более 15 млрд рублей.

Минэкономразвития уже объявило о начале приема документов от субъектов МСП — эмитентов ценных бумаг для заключения с ними соглашений на получение субсидии из федерального бюджета (постановление № 532). Субсидии предоставляются эмитентам для возмещения им части затрат по выпуску акций и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, говорится в сообщении ведомства.

Прием документов в целях заключения соглашений на получение субсидии проводится с 16:00 мск 18 июня по 16:00 1 июля 2021 года включительно. Результаты отбора будут опубликованы на официальном сайте Минэкономразвития России 1 августа 2021 года.

