Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который дает право ЦБ РФ ограничивать продажу неквалифицированным инвесторам сложных финансовых продуктов, если по ним предоставляется неполная или недостоверная информация. Об этом сообщает ТАСС.

Предлагаемые законом изменения обусловлены тем, что значительная доля нарушений прав потребителей финансовых услуг со стороны финансовых организаций и их агентов происходит из-за отсутствия на законодательном уровне единообразных требований к их деятельности в части раскрытия всей информации о финансовом договоре и связанных с ним рисках. Значительное количество споров между финансовыми организациями и потребителями финансовых услуг возникает в связи с отсутствием должного информирования потребителей об условиях приобретаемой ими финансовой услуги.

Закон предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по таким договорам потребителю предоставляется неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта работы на финансовом рынке и специальных знаний. Документ обязывает финансовые организации осуществлять обратный выкуп финансового инструмента и возмещать расходы, понесенные физическими лицами, если создается существенная угроза правам и законным интересам физлиц.

Документ вводит требование к финансовой организации предоставлять физлицу, имеющему намерение заключить с ней договор, достоверную информацию об условиях и последствиях его заключения, а также о связанных с его заключением рисках. Это требование распространяется и на случаи осуществления деятельности с привлечением третьих лиц. Минимальные (стандартные) требования к объему и содержанию предоставляемой информации устанавливаются базовым стандартом защиты прав и законных интересов получателей соответствующих услуг. Эта информация должна предоставляться в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме.



Одновременно предусматривается наделение ЦБ полномочиями устанавливать требования к объему и содержанию информации, предоставляемой физическому лицу при заключении договора с ним. Также вводятся ограничения на исполнение брокером поручений неквалифицированного инвестора — физического лица.