Рубль завершил основную валютную сессию среды укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:01 мск понизился на 27 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,235 рубля. С начала торговой сессии было проведено 37,5 тыс. сделок на 1,8 млрд долларов, диапазон котировок составил 73,14—73,745 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 89,4225 рубля, уменьшившись на 38 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено 5,3 тыс. сделок на 274,8 млн евро по курсам от 89,33 до 90,025 рубля за евро.

Фактически пара доллар/рубль продолжает балансировать в границах 73,2—74,5 без изменений, отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Ниже 73 рублю укрепиться не дают, так как слишком болезненно для хрупкого экономического восстановления, а идти выше 74,5 — нет веских оснований, пока нефть дорогая. Вот и получается малоинтересная болтанка в узком коридоре. Евро стоит 89,42 рубля и остается в пределах 89,3—90,5 рубля», — комментирует эксперт.

