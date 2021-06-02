Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Минцифры Евгения Кислякова заместителем председателя правления Пенсионного фонда России. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Назначить Кислякова Евгения Юрьевича заместителем председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Кисляков был назначен на должность замглавы Минцифры РФ в июле 2018 года.

Также на должности заместителей председателя правления ПФР назначены заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Михаил Барбазюк и финансовый уполномоченный в сферах страхования, микрофинансирования, кредитной кооперации и деятельности кредитных организаций Евгений Писаревский.