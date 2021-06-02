«Финансовую подушку» имеют чуть больше трети россиян, свидетельствуют данные опроса , проведенного исследовательским холдингом «Ромир». Такой ответ дали 35% респондентов, а в общей сложности в опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех федеральных округах РФ, во всех типах городов и в сельской местности.

В частности, положительно на вопрос о «финансовой подушке» ответили 35% мужчин и 34% женщин. При этом 65% опрошенных признались, что «подстраховывающих» сбережений не имеют. Меньше всего заботятся о наличии «финансовой подушки» люди в возрасте от 18 до 24 лет (она есть у 13%), больше остальных — люди в возрасте от 60 лет (40%), свидетельствуют материалы исследования.

По оценке 31% респондентов, сумма, которую можно считать «финансовой подушкой», а не просто заначкой, должна превышать 200 тыс. рублей. Сбережения в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей приемлемы для 21% граждан, от 60 тыс. до 100 тыс. — для 20%, от 40 тыс. до 60 тыс. — для 14%, от 20 тыс. до 40 тыс. — для 9%, до 20 тыс. — для 4% респондентов.

«Результаты исследования показывают, что «финансовой подушкой» подстрахованы чуть более трети населения, — это говорит о довольно большом количестве трат и отсутствии возможности накоплений. Это подтверждается в том числе итогами наших мониторингов, которые показывают сильное сокращение количества свободных денег у россиян этой весной», — комментирует директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир» Анна Советова.