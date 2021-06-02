Российские банки в 2021 году удвоили выдачу льготных кредитов по программе «1764», реализуемой в рамках национального проекта поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом свидетельствует мониторинг, проводимый Минэкономразвития России.

Так, на 26 мая 2021 года банки фактически выдали кредитов на общую сумму 624 млрд рублей, заключено кредитных договоров на сумму 678 млрд рублей. Это вдвое больше объема средств, выданных по программе за аналогичный период в 2020 году (он составил 303 млрд рублей).

Кредиты по программе «1764» выдает каждый третий банк в России, кредитующий МСП. На данный момент со стороны Минэкономразвития согласованы соглашения со 106 кредитными организациями: 55 соглашений также подписаны банками, из них пять соглашений поставлены на учет в Федеральном казначействе, еще 51 соглашение — на подписании в кредитных организациях. В совокупности все аккредитованные по программе банки обеспечивают почти 90% от общего объема кредитования МСП.

Из 106 банков, отобранных для участия в программе, выдачи осуществляют 87 кредитных организаций. Лидерами по объему предоставления кредитов являются СберБанк, ВТБ, «Открытие», Промсвязьбанк, МСП Банк.

Напомним, в конце апреля 2021 года правительство выделило дополнительно 8 млрд рублей на покрытие недополученных банками доходов от реализации кредитов по льготной ставке. Таким образом, общий объем субсидий банкам составил 37,7 млрд рублей. Первые государственные субсидии уже выплачиваются банкам.